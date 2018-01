“Nel formulare alla Città di Brindisi, ed ai brindisini tutti, gli auguri per un 2018 di riscatto morale e di ripresa, comunichiamo che è in fase di ultimazione la preparazione e l’impacchettamento dei tanti giocattoli raccolti, che saranno distribuiti in occasione della manifestazione denominata #BefanaTricolore, che segue quella durante la quale abbiamo distribuito a decine di famiglie in difficoltà economica derrate alimentari (#NataleTricolore)”.

E’ quanto ha dichiarato, con una nota diffusa alla stampa, il Coordinatore provinciale del Movimento Nazionale, Cesare Mevoli.

L’evento sarà presentato mercoledì 3 gennaio in una conferenza stampa, che si svolgerà alle ore 11.00, presso i locali del Coordinamento Provinciale siti in Brindisi in via Giordano Bruno 17.

Durante la stessa, saranno comunicate le modalità di distribuzione dei giocattoli raccolti, che avverrà immediatamente prima del giorno della befana, per dare a tutti, anche a chi non potrebbe permetterselo, di donare un gioco ai propri bambini.