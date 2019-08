Si avvicina una delle feste patronali più amate in Valle d’Itria ed in Puglia, anche dai turisti presenti nel periodo estivo nelle nostre zone: la festa in onore dei Santi Quirico e Giulitta protettori di Cisternino. Il 3 Agosto è previsto il Gran concerto Bandistico della città di Conversano “G. Piantoni” mentre il 4 Agosto Gran concerto bandistico città di Lecce “Tito Schipa”.

Ci saranno street band itineranti i giorni 3 e 4 come la One beat Drumline, un gruppo di sole percussioniste formatosi nel settembre del 2016, da un’idea del M° Nico Marzovilla. Il gruppo vuole riproporre il famoso stile delle drumline americane in Italia. Il repertorio prevede ampi generi che vanno dalla semplice marcia ai ritmi latini americani, accompagnati da marce e coreografie. Lo scopo principale del gruppo è quello di creare “ONE BEAT : UN UNICO BATTITO”, divertente e coinvolgente che porti il pubblico ad essere parte integrante dello spettacolo, facendolo ballare, saltare e cantare!

Anche la quattro per quattro street band, un esplosione di energia in movimento. Dodici musicisti provenienti dal Sud, uniti dalla passione per la musica, sperimentano sempre nuove composizioni passando dal Funky al Jazz, dal Blues al Soul, in una continua mescolanza di generi e ritmi che divertono e coinvolgono. Una banda di fiati e percussioni in movimento che trova la sua dimensione ideale per strada, in piazza, tra la quotidianità della gente, con lo scopo di promuovere il sorriso, la partecipazione collettiva, e la condivisione della musica. Creatività, passione e tradizione, sullo stile delle Street Band americane, unita ad una grande cura dell’aspetto coreografico per dare vita ad uno show imperdibile.

Alle 21, sempre del 3 e del 4 agosto, presso Largo Pineta, lo spettacolo della bravissima Fiocchettina che farà volteggiare a mezz’aria i suoi “Sospiri di Bolle” coinvolgendo bambini e ragazzi in un laboratorio creativo e svelando tutti i trucchi per ottenere bolle di sapone perfette, di ogni forma e dimensione, da qualsiasi materiale da riciclo.

Piazza Marconi sarà adibita allo street food con prodotti tipici Pugliesi e non, tra cui il panino Onto (tipico veneto), la carne alla brace, le mozzarelle fatte sul posto, il caciocavallo impiccato, i panini gourmet, la birra artigianale, e tanto altro. Delizieremo oltre che il vostro palato, anche il vostro udito, infatti sabato 3 ci sarà l’esibizione di “Orecchiette swing music” una ricetta musicale che unisce lo spirito vintage dello swing e la Puglia, in un’atmosfera deliziosa e originale tutta italiana, mentre domenica 4 l’esibizione di “M&L sax & guitar acoustic duo”, Michele Santoro e Laura Donatone che ripercorreranno le vie della musica acustica per sax e chitarra, passando dallo Swing al Jazz, fino alla Bossa Nova.

Spettacoli, musica e area food affidati alla direzione artistica di Manuel Manfuso presidente dell’associazione Smile che durante tutta la festa ha anche pensato al mercatino dell’artigianato presso corso Umberto I°.

Il gran finale è il 5 Agosto con il concerto dei Ricchi e Poveri presso largo Amati, nel quale ci faranno cantare 50 anni di successi che hanno fatto la storia della musica italiana; infine lo spettacolo pirotecnico in Valle d’Itria a cura della Itria firework! Giostre e luminarie in grande stile, insomma, tutto quello che serve a fare una grande festa! Vi aspettiamo dal 3 al 5 agosto a Cisternino!

Il comitato organizzatore della festa patronale si è impegnato al massimo per la riuscita di questa manifestazione che è stata dedicata alla memoria del presidente del comitato feste patronali Nicola Natale Loparco, scomparso prematuramente pochi mesi fa. Tutto il nostro sforzo è stato per omaggiare la figura di un grande amico e un grande uomo.

Il comitato feste patronali di Cisternino