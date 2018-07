Partirà da Ostuni (Br)sabato 21 Luglio, il tour itinerante di Pizzica & Taranta “Pizzica in Tour – Festival di Pizzica e Taranta”. La kermesse di musica popolare ideata e condotta da Michele Conenna insieme a Nicla Pastore, partirà dalla Cittá Bianca per far assaporare ai concittadini, ma anche alle migliaia di turisti che popolano Ostuni, le vere tradizioni che sono oramai note anche oltre i confini nazionali grazie agli eventi di musica popolare che caratterizzano l’estate pugliese dal Gargano al Salento.

La manifestazione, che si propone di unire cultura, tradizione e divertimento, è ideata da Michele Conenna, direttore artistico della kermesse, in collaborazione con l’Associazione Culturale “Le Radici del Sud”. A presentare la serata sarà lo stesso Conenna insieme a Nicla Pastore. Quattro i gruppi partecipanti provenienti dalle province di Brindisi e Lecce – spiega Conenna. Ad aprire la serata sarà il gruppo promotore dell’evento “Le Radici del Sud” che con una rivisitazione storico-culturale, mostrerà il vero rito del tarantismo, condito poi da altre pizziche. Ospiti anche il gruppo Terronia Bella, composizione musicale nota per il brano “La Pezzecata Nosta”. Non solo: avremo il piacere di avere sul palco il gruppo Nui Nisciunu provenienti da Aradeo. Avremo la calda ed emozionante voce di Lucrezia Pacifico, le attrici Antonella Colucci e Ginevra Viesti. Come ospite di rilievo avremo Tommy Miglietta, il campione di tamburello, insieme alla sua band Kunteo. Parteciparenno anche i comici Giulio e Gerry, la scuola di ballo Caio Largo, le ballerine salentine, e come gran finale, all’interno dello spettacolo, ci sarà un gruppo di 10 ragazzi straordinari che hanno da mostrare tanto alla vita! Non vogliamo svelarvi nient’altro. L’evento si ripeterà il 13 Agosto in Piazza Plebiscito a Ceglie Messapica.

L’evento ricordiamo sarà trasmesso in Tv e in diretta sul portale Ostuni Notizie- La serata avrà inizio alle ore 21.30, ma prima ci sarà una sfilata con carretti, cavalli e gruppi di pizzica per le vie della città.

L’evento è patrocinato dal Comune di Ostuni, Assessorato al Turismo. Inoltre l’evento gode del patrocinio della Regione Puglia