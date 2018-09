Le condizioni climatiche, il forte caldo che ancora in questi giorni persiste sul nostro territorio e la mancanza di piogge stanno rendendo sempre più difficoltoso e molto oneroso il proseguo dei regolari lavori in agricoltura, con il rischio di non avere un prodotto finito che sia di ottima qualità.

Con la presente si chiede al Sig. Sindaco di Brindisi di intervenire presso la Presidenza della Giunta regionale “Emiliano” affinché provveda ad emanare un decreto che preveda almeno una maggiorazione del 20% dell’assegnazione del carburante agricolo, così come previsto dalle normative vigenti.

Tale provvedimento nell’immediato darà la possibilità agli agricoltori, imprenditori agricoli ecc. di presentare la relativa pratica, per il tramite delle associazioni di categoria, presso i competenti uffici comunali .

Per detta categoria, questi sono piccoli ma importanti benefici per effettuare le dovute lavorazioni supplementari e la relativa irrigazione di soccorso in modo da assicurarsi un prodotto migliore.

