Ultimi 10 giorni per presentare domanda al Servizio Civile Nazionale, pertanto si invitano tutti i ragazzi dai 18 ai 28 anni (28 anni e 364 giorni) residenti nei comuni di Brindisi e provincia, ad inviare la propria candidatura per svolgere servizio per la nostra associazione, UICI Brindisi, a supporto dei nostri soci ciechi ed ipovedenti residenti nei n.20 Comuni del Territorio di Brindisi.

I candidati possono presentare domanda entro e non oltre le ore 23:59 del 28 settembre 2018, solo in caso di consegna a mano l’orario è fissato entro le ore 18:00 del medesimo giorno così come da bando pubblicato sul sito www.serviziocivile.gov.it e sul nostro sito www.uicibrindisi.it. e sulla pagina facebook UICI Brindisi

Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile, da scegliere tra quelli inseriti nel bando, pena l’esclusione. Chi è interessato deve presentare allegato 3, allegato 4 e allegato 5 muniti dei seguenti documenti obbligatori:

– Carta d’Identità in corso di validità;

– Codice Fiscale o Tessera Sanitaria;

– Copia del Diploma di maturità, o eventuali titoli di studio universitari; – Curriculum Vitae;

A discrezione personale, possono essere allegati eventuali titoli ed attestazioni aggiuntive (ad esempio, Attestati di Conoscenza di Lingue, Patente ECDL, etc.)

Si segnala che per poter presentare domanda di Servizio Civile è necessario aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver compiuto il ventottesimo ( 28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda .

Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:

1. Con Posta Elettronica Certificata (PEC) – art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n.2 – di cui è titolare l’interessato avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf;

2. A mezzo “raccomandata A/R” fa fede il timbro postale della sede accettante, ma l’effettiva data di ricezione della busta presso gli uffici di quest’ente;

3. Consegnate a mano presso la nostra sede terr.le Brindisi sita in Via Santa Margherita, 21 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

Per eventuali info contattare i seguenti recapiti:

Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti sede di Brindisi via Santa Margherita, 21 tel. 0831/526105 o inviare una mail: uicbr@uiciechi.it pec: info@pec.uicibrindisi.it

UICI Brindisi