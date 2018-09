E’ doppietta per la GSC Viggevano Lomellina, guidata dal ds Simone Bertoletti, che con Umberto Marengo si aggiudica il podio della 59^ Coppa Messapica, segue con 25’’ di ritardo il suo compagno di squadra Filippo Bertone, mentre al 3° posto si piazza Fabrizio Capodicasa della Gallina Colosio Eurofeed guidata da Cesare Turchetti. Mentre la maglia di Campione Regionale Puglia Under23 è andata a Salvatore Furnari della PRO.GI.T, che si portano i plausi dell’intera cittadina cegliese che non ha fatto mancare il suo calore e il suo incitamento durante tutti i vari passaggi della carovana.

Marengo, Piemontese, classe 1992, si aggiudica così la sua quinta vittoria di stagione.

Non è stato di certo semplice spuntarla tra i 95 partenti che oggi hanno preso il via alla competizione tenendo duro sul lungo percorso di quasi 150km di Ceglie Messapica e che nonostante il periodo settembrino ha mantenuto temperature da caldo estivo. Il gruppo si è mantenuto sempre compatto con le maglie della Gallina Colosio Eurofeed e della Vejus – TMF che cercavano di dettare andatura, ma poco prima dei 100km all’arrivo, un allungo è stato tentato dal sestetto composto da Davide Leone (VMP Porto Sant’Elpidio), Il colombiano Chrystian Carmona Mejia (Calzaturieri Monte Granaro), Simone Cerio e Andrea Dagostino (Sestese Etruria Amore&Vita), Fabrizio Capodicasa (Gallina Colosio Eurofeed) e Davide Donesana (GSC Viris Vigevano) che hanno mantenuto un distacco dal gruppo inseguitore di 1’ 50’’.

Ma subito dopo il gruppo si è ricompattato. E’ stato all’ingresso del circuito cittadino, quando mancavano 5 giri al termine che la situazione si è ribaltata con 4 unità composte das Marengo e Bertone (Viris Vigevano), Capodicasa (Delio Gallina) e Meucci (Sestese) che si sono imposte al comando, seguito in solitaria da Di Guglielmo con una manciata di secondi di ritardo e subito dopo il gruppo in seguitore.

Negli ultimi metri prima del traguardo in vece il terzetto vincitore ha preso il lancio per la fuga e Marengo è riuscito ad imporsi in un allungo solitario che lo ha portato alla vittoria.

Per il GSC ASD “Orazio Lorusso”, questa è l’ennesima scommessa vinta, dove il lavoro di squadra di tutto il direttivo diretto dal Presidente Pietro Stoppa e Donato Rapito Direttore di Corsa Internazionale e coadiuvato dai volontari e dalle forze dell’Ordine hanno fatto sì che ancora una volta la “Coppa Messapica” risuonasse su tutto il territorio nazionale.