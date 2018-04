Mercoledì 18 aprile si è svolta a Bari la fase regionale dei Campionati Studenteschi di duathlon che, per la categoria allievi, ha visto la partecipazione di alcuni alunni del Liceo scientifico “Fermi-Monticelli” di Brindisi: Matteo Manisco e Lorenzo Venera (3ALS) e Matteo Greco (1D), accompagnati dalla prof.ssa Lenzi.

Gli atleti partecipanti provenivano da Corato, Molfetta, Manfredonia, Brindisi e Castellana Grotte e i primi tre classificati per ogni categoria, si sarebbero assicurati la qualificazione per la fase nazionale.

Matteo Manisco con un ottimo 3’56’’, è arrivato terzo dopo una grande rimonta nella frazione della corsa. Buono anche il piazzamento degli altri due alunni partecipanti, che hanno fatto del loro meglio sia nella corsa, che nel tratto in bici.

Le finali nazionali si disputeranno a S. Elpidio il prossimo 1 giugno.

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Stefania Metrangolo, è molto orgogliosa del risultato conseguito da tutti gli alunni che hanno partecipato e che, con impegno e dedizione, hanno difeso i colori della propria scuola.