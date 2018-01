Venerdì 19 gennaio p.v. alle ore 19:30 presso l’Hotel Ostuni Palace (C.so V. Emanuele II, n. 218/222 – Ostuni), prosegue il ciclo di incontri organizzati dal Rotary Club “Ostuni-Valle d’Itria-Rosamarina” con personalità del mondo economico, della cultura e dello spettacolo per chiacchierare in amicizia, degustando un aperitivo.

Questo vedrà protagonista il CLAUDIA TURCO (architetto) e DARIO FLORE (architetto e ingegnere), per parlare di “Bioarchitettura e progettazione sostenibile”.

L’ingresso è libero, mentre la consumazione ha un costo di 10 euro e parte del ricavato sarà devoluto ai service che il Rotary Club realizza per lo sviluppo di progetti sociali ed umanitari.

E’ gradita la prenotazione al numero 333 204 4540.