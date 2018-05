E’ finalmente stato dato il via al corso professionalizzante per pizzaiolo totalmente gratuito e destinato a ragazzi diversamente abili di Francavilla Fontana.

Il corso della durata di 300 ore avrà inizio già da lunedì 14 maggio e si terrà a giorni alterni fino ai primi di luglio, al termine del quale i ragazzi: Calò Francesco, Pappadà Flavia, Galiano Michele e Basile Stefano, si esibiranno per una prova finale che li vedrà destreggiarsi tra farine ed ingredienti per sfornare deliziose pizze che saranno anche votate da parte di una specifica giuria.

Il corso già da tempo organizzato e particolarmente curato dall’ing. Angelo di Noi e promosso dalla Pizzeria “Rosso Piccante” di Carlo PASINI con gratuito il patrocinio del Comune di Francavilla Fontana, ha avuto finalmente tutte le autorizzazioni necessarie per poter essere avviato anche da un punto di vista burocratico ed assicurativo. In tal senso hanno lavorato non poco i responsabili dei Servizi Sociali di Francavilla, tra cui il dirigente dott. Gianluca BUDANO e l’assistente sociale dott.ssa Addolorata RUGGIERO, a cui l’ing. di Noi rivolge i suoi particolari ringraziamenti perchè hanno dovuto affrontare e risolvere, insieme al commissario prefettizio Guido APREA, non poche problematiche per un corso nuovo nel suo genere per il Comune di Francavilla Fontana.

Il lavoro ancora arduo da compiere ovviamente spetterà al titolare della pizzeria “ROSSO PICCANTE” il sig. PASINI, che dovrà non solo curare l’aspetto pratico delle lezioni tra cui la stesura della pizza, il passaggio sulla pala e successiva infornatura e cottura, ma anche coadiuvare le lezioni di teoria che saranno eseguite dalla sig.ra Alessandra NARDELLI e riguarderanno temi molto specifici e articolati tra di loro come: le basi della lievitazione, la scelta e selezione delle farine, l’utilizzo dei giusti lieviti, i tipi di forni e le temperature ottimali di cottura.

I ragazzi particolarmente entusiasti dell’evento e consapevoli di essere i veri protagonisti di un corso a loro totalmente dedicato, già non vedono l’ora di indossare i grembiuli e i cappelli che saranno appositamente confezionati e regalati dalla ditta Mulino Iacquone (produttore specializzato di pregiate farine per pizza), così come condire le pizze con i principali ingredienti ed accessori forniti per l’occasione dalla ditta Argentieri di Francavilla Fontana, oltre ovviamente alle succulente mozzarelle provenienti dal famoso caseificio Sammarco di Taranto.

Non stanno più nella pelle Francesco, Michele, Flavia e Stefano che già hanno fatto squadra tra di loro confidando già di diventare grandi pizzaioli, e perchè no, riuscire a fare il prima possibile una pizza buonissima da far assaggiare ai loro genitori e agli amici. Qualcuno è voluto andare anche oltre decidendo di voler seguire anche un corso per imparare ad impastare e cuocere il pane fatto in casa. Effettivamente questi ragazzi di energia e di voglia di fare ne hanno davvero tanta, bisogna solo dare loro una piccola mano, dargli l’opportunità giusta, perchè poi saranno loro a lasciarci senza parole e a trasmetterci tanto.

E’ bello sapere a questo punto che sono in buone mani, infatti non a caso il sig. Carlo PASINI è un grande esperto del settore ed ha già da anni avviato corsi per pizzaiolo a livello Nazionale oltre ad aver consolidato processi del tutto innovativi per la produzione di una pizza caratterizzata da un tempo di lievitazione che supera abbondantemente le novanta ore, e garantita oltretutto da una particolare selezione di lieviti. Questo ne garantisce e conferisce un sapore, una digeribilità ed un pregio senza paragoni, ovviamente se accompagnata da una spiccata passione e da una particolare qualità delle materie prime.



Se poi, alla fine di tutto questo, aggiungiamo che il corso avverrà con la collaborazione di A.P.I. -Associazione Pizzerie Italiane- che opera ed è riconosciuta sia in Italia che all’estero tra cui Spagna, Irlanda, Corea del Sud ed Emirati Arabi, sicuramente qualcosa di bello e gratificante è stato organizzato per questi ragazzi, capaci di farsi voler bene già a prima vista per la loro incredibile dolcezza e simpatia, ed è chiaro che la loro grinta, entusiasmo e capacità non è da meno di chiunque altro. Per concludere, l’ing. di Noi si augura che eventi come questi non solo vengano replicati in tanti altri settori, ma vengano proposti soprattutto dai principali attori della nostra Città, perchè in fin dei conti questi ragazzi meritano davvero tanto e noi abbiamo tanto da imparare da loro.