Sono in corso le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Brindisi volte a far luce sugli episodi accaduti nella giornata di ieri all’interno del Liceo “Palumbo”, dove un gruppo di studenti di alcuni istituti d’istruzione superiore della città, hanno tentato di accedere nella sala dove era in corso l’assemblea d’istituto.

Tutto è cominciato intorno alle 11.40 di ieri quando l’assemblea degli studenti del “Palumbo” è stata interrotta dall’irruzione di una decina di ragazzi esterni alla scuola.

Quando i ragazzi esterni alla scuola sono stati invitati a lasciare la struttura, questi hanno aggredito verbalmente e fisicamente studenti e docenti.

L’assemblea è stata sospesa e la situazione è tornata tranquilla quando sono arrivati i Carabinieri, allertati assieme al 118.

Ad avere la peggio sono stati una studentessa ed uno studente del liceo che sono stati dapprima medicati sul posto dai sanitari del 118 e, poi, condotti al pronto soccorso del “Perrino”. Per loro soltanto lievi contusioni.

Alla medicazione ha dovuto far ricorso anche una docente dell’istituto.

I Carabinieri stanno indagando sul motivo che ha originato la scorribanda di ragazzi esterni all’interno di un istituto ed hanno avviato tutte le per identificate gli autori dell’irruzione e dell’aggressione.