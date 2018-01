Il tempo passa ma non si ferma l’Ass.ne “Flavio Arconzo – Vittime della strada e della giustizia” nel portare avanti gli scopi prefissi sin dal momento della sua nascita nel novembre del 2010.

Tra questi, ha priorità assoluta quello di sensibilizzare i giovani al problema sicurezza stradale, all’importanza del rispetto delle regole e al valore della vita.

A tale scopo il sodalizio continua a crescere e attivare nuove sezioni di rappresentanza per allargare gli orizzonti operativi e meglio continuare la sua missione estendendola in maniera più capillare.

Ultima nata in ordine di tempo, esattamente il 15 gennaio, è la sezione “Vincenzo Favia” di Bari intitolata a uno dei tanti giovani morti sulla strada.

Rappresentante di sezione è la signora Rosa Vitucci, madre di Vincenzo.

Grande la soddisfazione e l’orgoglio della presidente Katia Schiavone che augura al nuovo gruppo un buon lavoro e coglie l’occasione per ricordare ai lettori le sezioni attive dell’associazione. Sezioni che solo per una casualità, e non per scelta o altre motivazioni, sono tutte guidate da donne.

Sezioni attive e rappresentanti:

Sede centrale di Fasano Flavio Arconzo – Presidente, Katia Schiavone

Sede di Brindisi “Marco Bungaro” – Responsabile, Emy Piliego

Sede di Varese “Roberta Caracci” – Responsabile, Rosa Cangiano

Sede di Bitonto “Mariangela Labianca” – Responsabile, Laura Monno

Sede di Albano Laziale “Arianna Perrone” – Responsabile, Tamara Perrone

Sede di Bari “Vincenzo Favia” – Responsabile, Rosa Vitucci

Oltre alle sezioni, l’associazione vanta la collaborazione di due succursali in autoscuola, guidate da Francesco Perrini, e una Delegazione a Milano guidata da Loredana Orlandini e Bruno Malanchin