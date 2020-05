Sabato 23 maggio 2020 l’associazione Bici & Solidarietà di Carovigno, effettuerà un pedalata da Carovigno a Calimera in occasione dell’anniversario della strage di Capaci recandosi nella città natale di Antonio Montinaro il capo scorta di Giovanni Falcone morto durante l’attentato del 1992 dove morirono anche Francesca Morvillo, Vito Schifani e Rocco Dicillo .

Una pedalata di 77 Km dalla provincia di Brindisi a quella di Lecce in totale sicurezza mantenendo le opportune distanze fra i 6 ciclisti che parteciperanno alla giornata commemorativa.

L’associazione Bici & Solidarietà da piu’ di 10 anni è impegnata ad unire l’amore per lo sport in particolare la bicicletta con il racconto delle storie di uomini che hanno lasciato una traccia nel loro cammino, così è stata la pedalata a Pollica per il Sindaco Pescatore, per Paolo Borsellino a Palermo, a Bari per Michele Fazio.

L’arrivo dei 6 ciclisti a Calimera è previsto per le 13 nella piazzetta del paese dedicata ad Antonio Montinaro con la consegna di una targa ricordo a Matilde Montinaro sorella di Antonio Montinaro alla presenza del sindaco di Calimera Francesca De Vito.