Il coro “Arcobaleno delle note” dell’I.C. di Latiano è stato ammesso a partecipare all'”Euroschool Festival 2018″ che in questa edizione si svolgerà in Italia, in Umbria, nella città di Perugia. Il Coro avrà l’opportunità di conoscere il grande cantautore Mogol e la cantante Arisa, che interverranno alla manifestazione con lezioni-incontro per le scuole partecipanti. L’Arcobaleno delle Note presentera’ il brano di Mogol e Battisti “Il mio canto libero”.

Per il Coro è l’ennesima partecipazione ad un evento canoro di grande importanza. Nello scorso anno ha riportato il Primo Premio assoluto con borsa di studio al Concorso Internazionale “In coro per un sogno” presso la città di Busca, in provincia di Cuneo. Due anni fa ha partecipato al G.E.F., il Festival Mondiale della Creatività scolastica, presso il Teatro Ariston di Sanremo, dove, confrontandosi con gruppi provenienti da tutte le parti del mondo, presentando il famoso brano “Nel sole” di Al Bano Carrisi con un arrangiamento rivisitato, ha vinto il Primo Premio Assoluto, oltre al Delfino d’Argento, massima onorificenza per la categoria.

E ancora al Teatro Rossini di Pesaro al Concorso “Giovani in Crescendo” ha ricevuto il Primo Premio Assoluto per il miglior brano inedito. E ancora, Primo Premio al Teatro di San Carlo di Napoli, al Concorso Internazionale “Cuoricino d’oro” a Luino, Primo Premio Assoluto al Concorso “Musica e Cinema” presso l’Auditorium Parco della Musica a Roma, dove il direttore del coro che da anni lo dirige, Sandra Corrado, è stata premiata come miglior direttore di coro. Sempre presente negli anni a coordinare e concretizzare le attività del coro, l’ideatrice Rosa Anna Pizzi.

A coadiuvare la preparazione tecnica dei coristi il Maestro Antonio Errico-Agnello prima e attualmente il Maestro Francesco Carrozzo.

Dal suo anno di istituzione, nel 2005, ha ricevuto inoltre l’approvazione dei vari dirigenti scolastici che si sono avvicendati negli anni, il dott. Dario Musciagli, la dott.ssa Chiara Losurdo e la Prof.ssa Ornella Manco, attuale dirigente scolastica dell’I.C. di Latiano.

A sostenere costantemente tutte le iniziative menzionate, le famiglie dei coristi ed anche i sindaci e le Amministrazioni comunali che negli anni si sono succedute.

Il vicesindaco, con delega alle politiche giovanili Mauro Vitale promette, dopo l’edizione della notte delle lanterne 2017 che, tra i vari spettacoli , ha visto come protagonista anche il coro “arcobaleno delle note”, di impegnarsi per una nuova esibizione in un occasione pubblica importante quale potrebbe essere la fiera di Ottobre 2018, ai fini di premiare questa bellissima realtà e darne il giusto riconoscimento…

Il sindaco Avv. Mino Maiorano, il presidente del consiglio Dott. Gabriele Argentieri e tutta l’amministrazione comunale, a nome di tutta la cittadinanza, fanno i migliori auguri perché anche questa sia un esperienza di soddisfazione e successo.