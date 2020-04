Il Leo Club Virgilio Brindisi, anche quest’anno si impegna per la consueta raccolta fondi pasquale in favore di ospedali ed enti di primo soccorso.

Al fine di garantire la sicurezza della cittadinanza, che ha sempre manifestato la propria solidarietà alle nostre cause, attiva un servizio di raccolta delle donazioni online e per ogni donazione superiore a 5€, un uovo pasquale da destinarsi alle comunità per minori della nostra città. Una Pasqua fuori dall’ordinario, che nessuno si sarebbe mai aspettato di vivere tra le mura domestiche. Nessuno, neanche le associazioni che si impegnano per il proprio territorio.

“Siamo un’associazione di under 30, forte e solida, con una grande associazione internazionale alle spalle come il Lions Club International. Siamo sempre in prima linea nelle emergenze, anche quelle che non hanno una grande rilevanza mediatica, come la necessità di un cane per un non vedente o generi alimentari per indigenti della nostra città≫ dice il presidente del club brindisino Luca Giordano e continua ≪ci presentiamo alla città chiedendo un piccolo aiuto per rendere il nostro territorio un posto migliore e siamo certi che la città saprà rispondere e rialzarsi da questa difficoltà”.

Per poter contribuire alla nostra causa sarà possibile effettuare le donazioni tramite il sito web www.leoclubvirgilio.it e seguire le istruzioni nella sezione “DONA ORA”.

Leo Club Virgilio Brindisi