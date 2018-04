Si informa che per motivi di ordine pubblico la Prefettura di Varese ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella regione Puglia per la partita Openjobmetis Varese–Happy Casa Brindisi, in programma al ‘PalA2A’ domenica 29 aprile 2018 alle ore 19:00.

Pertanto la prevendita online per la partita di domenica non sarà abilitata sui circuiti prestabiliti e, in ogni caso, all’atto dell’acquisto sarà necessario esibire un documento d’identità.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi