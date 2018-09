I Carabinieri della Stazione di Villa Castelli hanno tratto in arresto in flagranza di reato, per furto aggravato di energia elettrica, un commerciante 51enne.

L’uomo, mediante un cavo di alimentazione, ha collegato abusivamente il proprio veicolo adibito a paninoteca ambulante al quadro elettrico dell’illuminazione pubblica, sottraendo energia elettrica, per un importo in via di quantificazione.

I Carabinieri stavano indagando già dai giorni scorsi quando il titolare di una ditta che si occupa della manutenzione dell’illuminazione pubblica aveva denunciato che ignoti avevano forzato il lucchetto e le cerniere di un pannello elettrico e realizzato un allaccio abusivo, sottraendo energia elettrica.