Alle ore 12:50, in Francavilla Fontana, in Via Cappuccini angolo Via Ceglie, un individuo ha esploso un colpo d’arma da fuoco all’indirizzo di 55enne del luogo, coniugato, venditore ambulante di frutta, colpendolo al polpaccio destro.

In seguito a quanto accaduto, la vittima è stata trasportata da personale 118, presso l’ospedale di Brindisi, dove si trova per accertamenti, non in pericolo di vita. Le immediate indagini esperite hanno permesso di identificare l’autore del reato in un 48enne del luogo, e di localizzarlo alle successive ore 13:30 a bordo della propria autovettura, nascosto negli uliveti delle campagne, distante dieci km dal luogo dell’evento.

L’uomo, al momento dell’intervento dei militari, non ha opposto resistenza ed è stato prontamente bloccato dagli operanti. Le successive ricerche hanno permesso di rinvenire, in quelle campagne, occultata in un muretto a secco, l’arma utilizzata, identificata in una pistola cal. 38special, marca Franchi, di proprietà del padre, regolarmente denunciata, con all’interno un bossolo esploso.

L’arma è stata sequestrata per successive analisi. Dai primi accertamenti, l’evento è riconducibile a pregressi dissapori. l’arrestato è stato portato presso la Casa Circondariale di Brindisi, come disposto da A.G.

L’evento è avvenuto nel pieno centro in un orario di punta, ove in quel momento stavano transitando numerose autovetture nonché persone a piedi.