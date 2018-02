«Quando in concerto suoniamo la sua canzone, volgo al cielo un saluto.

È per David. In quei momenti sento il suono della sua cornamusa che si intona con i nostri strumenti e ci dà la carica per andare all’attacco, con armi che fortunatamente non servono a uccidere ma a unire e far star bene le persone. Le armi della musica. Questa è la sua storia».

Massimo Ghiacci

Modena City Ramblers

Toscana, primi di marzo 1945. Lo scozzese David Kirkpatrick, piper del 2º Highland Light Infantry, si annoia a pelar patate dietro le linee. Carattere bizzarro e burrascoso, non si contano le volte in cui è stato punito per insulti ai superiori, insubordinazione e sbornie.

Un giorno, da oltre la Linea Gotica, arriva un messaggio che cambia per sempre la sua vita e il destino di tantissime persone. Il 2º SAS, le truppe scelte di Sua Maestà, chiede l’invio di un suonatore di cornamusa per una missione segreta contro un importantissimo obiettivo nemico. Kirkpatrick si offre volontario e si paracaduta sull’Appennino reggiano indossando il suo kilt. Da allora, per tutti, sarà “the mad piper”, il suonatore matto.

Come per magia, la musica della sua cornamusa contribuisce ad evitare la terribile rappresaglia nazista contro i civili di Albinea, un paese alle porte di Reggio Emilia. Ma per sessantacinque lunghi anni, lui non saprà di essere diventato un eroe e soffrirà tremendamente per gli incubi provocati da quella notte. Fino a che, in un giorno d’estate del 2010, una lettera dall’Italia trasforma gli ultimi anni della sua vita in una bellissima favola. Una favola di pace, musica e amicizia nata nel buio della guerra.

Questa è la sua storia.

Matteo Incerti è nato a Reggio Emilia nel 1971. Giornalista, è addetto stampa del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle al Senato della Repubblica. Ha collaborato con «il Fatto Quotidiano», Radio Bruno, «Il Resto del Carlino», Reggionelweb.it e «Il Gazzettino», per il quale è stato corrispondente free lance per l’area Paesi Bassi, Belgio e Scandinavia tra il 1996 ed il 2001. Per Aliberti ha pubblicato i romanzi storici Il bracciale di sterline, con Valentina Ruozi (2011) e Si accende il buio, con Johannes Lübeck (2012) . Nel 2014 è uscito Il

Paradiso dei folli (Imprimatur).

IL SUONATORE MATTO

La vera storia di David Kirkpatrick, il soldato che si paracadutò in kilt e con la sua cornamusa salvò un intero paese

