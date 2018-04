Venerdì 27 aprile Arci Brindisi e Caffè Letterario presentano lo spettacolo “Zhoran, Storie di Zingari e Violini”!

Accompagnato dalla fisarmonica del suo amico Borhat (interpretato da Piero Santoro) con le melodie, i ritmi e le armonie della tradizione Rom e Balcanica, Zhoran lo Zingaro (Giuseppe Ciciriello) tratta, con la sua voce e il suo violino, i temi del pregiudizio e della diversità attraverso le sue storie. Storie tratte o ispirate dalla tradizione Rom e reinventate intervallate da riflessioni filosofiche e ironiche.

Uno spettacolo sarcastico e divertente che, con leggerezza, ci aiuta a chiederci chi è l’altro diverso da noi.

Durante l’evento, grazie a Catering Migrante, sarà possibile assaporare pietanze preparate dai beneficiari del progetto SPRAR del comune di San Pancrazio Salentino, gestito da Arci Brindisi.

L’appuntamento è alle 18:30 presso il Portico Annunziata in San Pancrazio Salentino (BR).

Ingresso gratuito

INFO UTILI:

Catering Migrante è un progetto che propone piatti tipici, di molti paesi di origine di persone migranti ospitati presso i progetti dell’Arci Brindisi. Il cibo per la sua valenza identitaria, e la sua condivisione hanno un forte potere aggregativo. Lo scopo del progetto è quello di facilitare la scoperta e l’incontro fra culture, la conoscenza reciproca, l’inserimento professionale di persone migranti, l’offerta sul territorio di cucine di diversi Paesi.

l Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) è costituito dalla rete degli enti locali che per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. A livello territoriale gli enti locali, con il prezioso supporto delle realtà del terzo settore, garantiscono interventi di “accoglienza integrata” che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico.