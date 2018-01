La grande polifonia europea di scena il 5 gennaio 2018 alle 19,30 in Cattedrale a Brindisi. Il Coro Polifonico Parsifal (dichiarato dal MIBACT nel 2011, Coro di Interesse Nazionale) eseguirà in programma avvincente di musica polifonica; il programma si articola in diverse sezioni, partendo dalla vera polifonia – quella rinascimentale palestriniana – fino a quella sperimentale e contemporanea di Bettinelli Whitacre, passando per il contemporaneo popolare (del siciliano Ferrauto e del sardo Sanna).

Il Coro Polifonico Parsifal nato nel 1997 ha un curriculum ed una storia notevolissimi che lo annovera a collaborare con le orchestre Ico Pugliesi (Lecce, Taranto e Bari). Fin dalla sua fondazione è diretto dal M° Andrea Crastolla, già maestro del coro presso la Stagione Lirica di Lecce ed attualmente direttore del Coro Regionale Arcopu. Il coro eseguirà un programma quasi totalmente a cappella salvo alcuni momenti in cui sarà accompagnato all’organo dal M° Enrico Tricarico, il quale eseguirà all’organo alcune pastorali tratte dalla tradizione organistica pugliese.

Durante la serata il Coro Polifonico ha riservato una comunicazione sorpresa per la comunità culturale brindisina.

Il concerto è promosso dal Comune di Brindisi ed inserito nella programmazione natalizia 2017.