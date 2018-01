”

allestita presso la sede dell’Associazione Artistico Culturale “La Casaccia”, in Corso Garibaldi 54 a Francavilla Fontana (Brindisi)

La mostra, sarà inaugurata venerdì 5 gennaio alle ore 19.30 e sarà visitabile dal lunedì alla domenica, dalle 17 alle 20.30, sino al 16 Gennaio 2018.

«Ernesto Gennaro Solferino, uomo vigoroso, tra la folta capigliatura e la barba arruffata, che gli dà l’aspetto un po’ leonino da antico assiro. Artista dalla mente agile, dal carattere schietto, dalla comunicativa trascinante, dagli entusiasmi contagiosi. Questo l’uomo e l’artista. [..] L’artista Solferino comprende che l’opera deve rivolgersi al cuore degli uomini di ogni tempo. [..] Il presente non è nulla, sembra affermare l’artista, solo un attimo fuggente. Noi siamo il nostro passato, in noi i secoli si addensano, convivono, come nelle contrade di Puglia le antiche cattedrali e i palazzi di vetro.». Francesco Fumagalli

E.G. Solferino è artista contemporaneo eclettico e sorprendente. Frammenti di ricordi francavillesi, personaggi di oggi se vissuti in altri tempi, sovrapposizione di passato e presente, omaggi caravaggeschi e rembrandtiani, nature morte ed acquerelli assumono significati universali, perché l’animo umano è oltre il tempo e il luogo, oltre il qui e ora, in un continuo e doppio dialogo tra passato e presente, locale e universale.

In esposizione dipinti e acquerelli.