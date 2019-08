“Note estive per le vie del centro”, la manifestazione musicale a cura dell’accademia di musica Lucia Iurleo giunta alla sua terza edizione si propone, come gli altri anni, di promuovere la cultura e la formazione musicale.

Venerdì 6 settembre, lungo le vie del centro di San Vito dei Normanni, lo spettatore potrà seguire un percorso di degustazione musicale a partire dalle ore 19.30 presso l’ Antica Caffetteria in corso Leonardo Leo dove saranno eseguiti brani di musica classica e jazz, mentre alle ore 21.00 ci si sposterà a Casa Carbotti, sempre lungo lo stesso corso, dove sarà la volta di una piccola Ensemble di chitarre che ci riporterà indietro nel tempo con arie e danze di corte tipiche del periodo Barocco, ed infine presso il pub Old Porter in Via Garibaldi si terrà il concerto di musica moderna a cura degli allievi del laboratorio di musica d’insieme che proporranno brani pop, soul, rhythm & blues e rock.

L’Accademia di Musica “LUCIA IURLEO” , solo per questo evento, offre la possibilità di iscriversi ai corsi di musica e attività laboratoriali con uno sconto sulla quota di iscrizione.