Venerdì 8 marzo la direttrice dell’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari dello spazio extra-atmosferico (UNOOSA), Simonetta Di Pippo, visiterà la Base di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite (UNHRD) di Brindisi. Nel pomeriggio la direttrice Di Pippo interverrà a Palazzo Granafei Nervegna all’evento ‘Donne pioniere’ organizzato da UNHRD Brindisi per celebrare la Giornata internazionale della donna.

Astrofisica di fama internazionale con oltre trent’anni di carriera nel settore aerospaziale, Simonetta Di Pippo ha lavorato per numerosi programmi internazionali di esplorazione dello spazio. Tra gli altri, ha diretto il settore di ricerca dell’osservazione dell’universo all’Agenzia spaziale italiana (ASI) e dal 2008 al 2011 è stata alla guida di uno dei più importanti dipartimenti dell’Agenzia spaziale europea (ESA), quello per il Volo Umano, responsabile delle missioni del corpo astronauti europeo. Dal 2014 è direttrice di UNOOSA, l’ufficio delle Nazioni Unite con sede a Vienna: nel suo ruolo di ‘astrodiplomatica’ promuove la cooperazione internazionale attraverso l’uso pacifico dello spazio a beneficio dell’umanità, con particolare attenzione ai paesi in via di sviluppo. UNOOSA, tra l’altro, è responsabile della piattaforma delle Nazioni Unite per le informazioni spaziali per la gestione dei disastri naturali e la risposta alle emergenze (UN-SPIDER).

Nel pomeriggio, la direttrice Di Pippo, che nel 2009 ha co-fondato ‘Women in Aerospace – Europe’ per promuovere il lavoro delle donne nel settore dell’aerospazio, prenderà parte all’evento aperto al pubblico ‘Donne pioniere’ che si terrà nella Sala delle conferenze di Palazzo Granafei Nervegna alle 17.30. Organizzato da UNHRD Brindisi per la Giornata internazionale della donna, l’evento è dedicato alle conquiste al femminile, tra testimonianze dirette e racconti di carta, dai diritti civili allo spazio extra-atmosferico. A dialogare con l’astrofisica Di Pippo ci saranno Marta Laurienzo, manager di UNHRD Brindisi, Vichi De Marchi, autrice di “Ragazze con i numeri” (Editoriale La Scienza, 2018), e Nicola Attadio, autore di “Dove nasce il vento. Vita di Nellie Bly” (Bompiani, 2018). Porterà il suo saluto il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi.