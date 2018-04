Il coordinamento cittadino della Lega Brindisi, informa che venerdì 4 Maggio a partire dalle ore 18:30, il Coordinamento Cittadino Lega Brindisi procederà, alla presenza della stampa e dei vertici cittadini e provinciali del partito, all’inaugurazione della nuova sede situata in via Vittorio Emanuele II, 63 a Tuturano.

L’inaugurazione vuole sottolineare la vocazione della Lega ad essere in prima linea, accanto a quei cittadini che, sempre più spesso, non hanno interlocutori.

All’incontro, che sarà coordinato dal giornalista brindisino Nico Lorusso saranno presenti per incontrare la stampa:

 Avv. Massimo Ciullo, candidato Sindaco di Brindisi per la Lega;

 On. Roberto Marti, Senatore della Lega;

 On. Annarita Tateo, Deputato della Lega;

 Dott. Andrea Caroppo, consigliere regionale e coordinatore regionale della Lega;

 Dott. Giovanni Signore, Coordinatore Cittadino Lega Brindisi.

“La scelta di collocare la sede proprio a Tuturano – dichiara Gianni Signore Coordinaore Cittadino della Lega – è dettata dalla volontà di dare un segnale forte di presenza, lì dove regna l’assenza. Si vuole così sottolineare la vocazione della Lega ad essere in prima linea, accanto ai cittadini delle periferie e in particolare di Tuturano la cui riqualificazione è necessaria ed improcrastinabile”.

Il Coordinamento invita alla partecipazione, oltre che militanti, sostenitori e simpatizzanti della Lega e della Coalizione rappresentata, anche tutti quei cittadini intenzionati a conoscere i membri ed i parresentanti del partito.

Al termine dell’inaugurazione seguirà un buffet.

Ufficio Stampa

Coordinamento Cittadino Brindisi – Lega Brindisi