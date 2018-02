Venerdì 2 febbraio, alle 18:00, presso la Chiesa del Carmine di Ostuni, si terrà un convegno “No ai peccati della comunicazione. Disinformazione, calunnia, diffamazione”.



L’evento, organizzato dal mensile cattolico d’informazione “Lo Scudo”, in collaborazione con il bimestrale Il Monte del Carmelo, il M.E.I.C., l’U.C.I.I.M. , l’A.I.M.C., il Centro di Cultura “D. Cirignola” e gli Amici della Biblioteca diocesana “R. Ferrigno”, trae origine dal discorso tenuto dal Santo Padre nel corso dell’Udienza ai Membri dell’Unione Stampa Periodica Italiana (U.S.P.I.) e della Federazione Italiana Settimanali Cattolici (F.I.S.C.), il 16 dicembre.

Papa Francesco, in quella circostanza ha affermato, in particolare: “Si avverte l’urgente bisogno di notizie comunicate con serenità, precisione e completezza, con un linguaggio pacato, in modo da favorire una proficua riflessione; parole ponderate e chiare, che respingano l’inflazione del discorso allusivo, gridato e ambiguo. E’ importante che, con pazienza e metodo, si offrano criteri di giudizio e informazioni così che la pubblica opinione sia in grado di capire e discernere, e non stordita e disorientata. La società ha inoltre bisogno che il diritto all’informazione venga scrupolosamente rispettato assieme a quello della dignità di ogni singola persona umana coinvolta nel processo informativo, in modo che nessuno corra il rischio di essere danneggiato in assenza di reali e circostanziati indizi di responsabilità. Non bisogna cadere nei “peccati della comunicazione”: la disinformazione – cioè dire soltanto una parte –, la calunnia, che è sensazionalistica, o la diffamazione, cercando cose superate, vecchie, e portandole alla luce oggi: sono peccati gravissimi, che danneggiano il cuore del giornalista e danneggiano la gente”.

Dopo i saluti del Dott. FERDINANDO SALLUSTIO (Direttrice de Lo Scudo), e del Rag. DOMENICO PALMIERI (Priore della Confraternita del Carmine), interverrà Don ADRIANO BIANCHI (Presidente della Federazione Italiana Settimanali Cattolici).