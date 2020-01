Grande successo per la prima edizione dei due concorsi promossi dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il DUC Città degli Imperiali rivolti alle attività produttive e alla cittadinanza per gli allestimenti natalizi.

Nella competizione “Vetrine a Natale”, che premiava in ogni quartiere le vetrine più belle allestite dalle attività commerciali, ad avere la meglio sono stati: il fruttivendolo Trevisan, il Papiro, lo Spazio del Cuore, New Market, Parafarmacia Raiola e Piazza Affari. Tutte le attività risultate vincitrici riceveranno un premio di 250 euro.

L’iniziativa Quartieri a Natale, incentrata sugli addobbi privati più belli nei quartieri cittadini, ha visto l’affermazione di: Pietro Sternativo per la zona San Lorenzo, Antonio Calò per Francavilla Nord, Francesco Lonoce per la Zona Piazza Verdi, Francesca Fiusco per il Peraro, Mina Kaneva per la Peschiera e il Siproimi Baiti per la Zona Centro. Tutti gli addobbi risultati vincitori riceveranno un premio di 100 euro.

“Si chiude una esperienza di grande successo – dichiarano gli Assessori Domenico Magliola e Maria Angelotti – il gran numero di partecipanti ad entrambe le iniziative testimonia la voglia di cittadini e attività produttive di essere protagonisti della crescita della Città. Un ringraziamento doveroso a tutti coloro che hanno creduto in questa iniziativa e alla Consigliera Antonella Palumbo il cui apporto è stato decisivo per la buona riuscita della manifestazione.”

