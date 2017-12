Vincenzo Gatto, Vice Direttore di Confindustria Brindisi, è stato designato componente del Consiglio Direttivo della Camera di Commercio Italo-Americana della Pennsylvania e del West Virginia con sede in Pittsburgh (Presidente onorario: Carla Lucente, Honorary Consul of Italy in Pittsburgh, Professor, MLL and Associate Director, CIR at Duquesne University; Presidente: Charles A. De Monaco, Partner, Fox Rothschild LLP).

La Camera svolge attività tese a facilitare scambi commerciali e lo sviluppo delle attività imprenditoriali italiane negli Stati Uniti e viceversa ed offre numerosi servizi destinati alle aziende e agli imprenditori per migliorare visibilità e posizione economica nei mercati dei due paesi.

La Camera si propone di operare in collaborazione con il sistema istituzionale statunitense, italiano e di altri paesi, con la rete camerale, con le associazioni di imprese, con i Consorzi Export nonché con ogni altro soggetto interessato, sia esso pubblico o privato, anche attraverso la realizzazione di progetti e iniziative comuni.



COMUNICATO STAMPA CONFINDUSTRIA BRINDISI