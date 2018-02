Continua l’impegno dell’Associazione “FIOREDILOTO” nelle scuole, in collaborazione con le forze dell’Ordine, Dirigenti scolastici, Docenti, Woman Defence (del Maestro Massimiliano Zanzarella) e Comuni, con il progetto di educazione alla non violenza “VIOLENZA…NO!”

Il progetto mira a far conoscere ai giovani tutte quelle che sono le situazioni da fermare e prevenire la violenza di ogni genere, portando ai ragazzi oltre la parte teorica, giuridica e psicologica anche la dimostrazione pratica di difesa Donna e antibullismo.

Questa volta tocca alla scuola secondaria di 1° grado A. Manzoni di Cellino San Marco,durante l’ultimo incontro che si terrà presso la Sala XXV Aprile sita in Piazza A.Moro alle ore 17,30, interverrà il Comandante Provinciale dei Carabinieri Col. Giuseppe De Magistris.