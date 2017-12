Tanti sono i presepi allestiti nel territorio fasanese, rientranti nel cartellone d’iniziative “Fasano a Natale” messo a punto dal Comune in collaborazione con associazioni ed enti. Così il 31 dicembre saranno visitabili il presepe del Faro (a Torre Canne) dalle ore 17.30 alle 19.30, i presepi internazionali allestiti nella sede fasanese dell’”Università del tempo libero” (ai Portici delle Teresiane) dalle ore 18 alle 21 (negli stessi orari, e fino al 6 gennaio, la mostra di questi presepi sarà regolarmente visitabile quotidianamente) ed il presepe allestito a Fasano in via De Curtis dalle ore 17 alle 21 (negli stessi orari, l’allestimento presepiale sarà visitabile quotidianamente fino al 6 gennaio 2018).

Lunedì 1° gennaio, invece, saranno visitabili il presepe vivente di Lama del Trappeto (a Pezze di Greco) dalle ore 16 alle 21, ed il presepe con statue allestito nella grotta di Monte Rivolta (sulla collina di Laureto) dalle ore 17 alle 21.30.

Il 2-3-4 gennaio, invece, sarà visitabile il presepe allestito al Dolmen di Montalbano dalle ore 18 alle 21.

Comune di Fasano

Ufficio Stampa