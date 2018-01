Inizia con una vittoria il 2018 del Basket Fasano, che rimonta 12 punti agli acquavivesi e guadagna una vittoria importante per la classifica, con gli avversari diretti concorrenti per l’accesso alla Poule Promozione, e per le condizioni, dopo le defezioni sia di Cofano che di Gallo. Risultato portato a casa dai ragazzi di Colucci dopo un primo tempo giocato con poca convinzione e percentuali al tiro basse, ma che nel secondo tempo ha visto in campo una squadra determinata e con la voglia di portare a casa un importante successo.

Primo quarto all’insegna dell’equilibrio, entrambe le formazioni, per le ridotte dimensioni del campo, si schiera a zona, riducendo così gli spazi per l’attacco avversario. Parte forte Acquaviva che in transizione che trova due canestri. I ragazzi fasanesi, guidati in campo da Colucci, trovano la via del canestro con i due Rosato, che terminano le assistenze di Colucci e Sibilio. La frazione è spesso interrotta a casa della condizioni non proprio eccelse del campo, con la coppia arbitrale, a fine quarto, sul 15-15, si prende 3 minuti per valutare se il manto della struttura acquavivese garantisca la sicurezza per i giocatori in campo.

Si riprende, e i locali entrano in campo più decisi, coach Colucci, fino a quel momento rimasto con il quintetto iniziale, attiva le sue rotazioni, facendo esordire in assoluto Genco: i viaggianti risentono di un minore tasso fisico ed esperienziale, subendo un parziale di 10-2 che porta avanti i ragazzi di di coach Poluci. Punteggio basso nella frazione, e che lascia i fasanesi, a segno con soli 6 punti, a sole 12 lunghezze di ritardo al segnale dell’intervallo lungo.

La terza frazione si apre con un buon 4-0 dei fasanesi, a cui risponde subito Merolla al centro dell’area, ma è solo un fuoco di paglia, la difesa fasanese si adegua, serra i ranghi ed aumenta l’intensità e in attacco produce diverse soluzioni alla zona, con circolazione di palla veloce e attacchi negli spazi. Lentamente il gap si riduce e allo scadere del periodo Acquaviva è avanti solo di un punto, 39-38, con il canestro di Buongiorno allo scadere, dopo un rimbalzo.

Nell’ultima frazione Fasano ci crede, inizia con il piglio giusto e si porta in avanti, per la prima volta nella gara con Rosato D. e Buongiorno, 42-45. Acquaviva però non cede e si riporta meno uno, mentre Rosato D., in quel momento terminale offensivo decisivo, rischia di compromettere la gara commettendo il quarto fallo. La guardia fasanese tuttavia decide di rimanere in campo e nei minuti centrali arriva il parziale di 5-0 che indirizza la gara verso i viaggianti, che subiscono una tripla di tabella, Sibilio e compagni non si demoralizzano, e sono pronti a catturare i rimbalzi decisivi ed essere precisi dalla lunetta. Nel finale, Acquaviva non riesce nel tentativo di tirare dalla distanza, grazie agli aiuti difensivi della difesa fasanesi.

Finisce 53 a 58, una vittoria che fa morale e soprattutto classifica, avendo ora messo due partite di vantaggio rispetto ai rivali acquavivesi.

Bat Acquaviva – Asd Basket Fasano 53:58

Parziali (15-15, 18-06, 06-17, 14-20)

Tabellino Asd Basket Fasano: Ditoma ne, Colucci 8, Rosato D. 16, Rosato P. 13, Genco 0, Buongiorno 4, Monopoli 6, Gimmi 0, Sibilio 9, Losavio 2. All.re Colucci