Coach Frank Vitucci ha incontrato questo pomeriggio i giornalisti presso la sala stampa ‘Antonio Corliano’ nel Palasport “E. Pentassuglia”.

Tema iniziale della conferenza, la tanto sospirata ritrovata vittoria in campionato dopo quattro sconfitte consecutive: “Fondamentalmente siamo contenti della vittoria ottenuta con Varese, era di vitale importanza tornare a prendere i 2 punti e muovere la classifica. Certo, ci siamo complicati la vita con delle disattenzioni evidenti per superficialità o crollo improvviso di concentrazione ma la reazione di squadra all’overtime è da sottolineare e non dare per scontata. Dovevamo vincere e l’abbiamo fatto”.

Le prime tre partite sulla panchina biancoazzurra hanno denotato segnali positivi da diversi giocatori prima sottotono: “Sappiamo che dobbiamo lavorare e migliorare ancora. Qualche giocatore ha una forma mentis un po’ sbagliata, qualcuno è reduce da problemi fisici e altri ancora stanno crescendo di condizione fisica. Smith da questo punto di vista si sta rivelando sempre più importante, crescendo di giorno in giorno come condizione fisica, così come Tepic sta mostrando le proprie qualità. Recuperarlo a pieno regime era uno dei primi obiettivi che mi ero prefissando al mio arrivo”.

Il prossimo turno di regular season prevede l’insidiosa trasferta al PalaBigi, casa della Grissin Bon: “Reggio Emilia è sicuramente una squadra che ama correre e giocare a campo aperto, sprigionando energia con i suoi giovani. Dovremo essere bravi nel controllare il ritmo di gioco, capendo all’interno del match i momenti in cui accelerare o rallentare. Sappiamo che la panchina può e deve darci di più, così com’è nelle loro corde. Complice l’assenza importante di Giuri, le condizioni precarie di Cardillo e il rientro di Donzelli ognuno deve sacrificarsi e dare quel quid in più. Avremo bisogno di un grande dispendio di energie fisiche e mentali nell’arco di tutti i 40 minuti”.







Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi