Dopo le due vittorie consecutive contro Varese e Reggio Emilia è tornato l’entusiasmo e ottimismo in casa Happy Casa Brindisi: “Le vittorie aiutano certamente a lavorare meglio e soprattutto hanno un feedback immediato nei giocatori al livello d’efficacia del lavoro quotidiano svolto. Attenzione però a non dimenticare le nostre carenze. Dobbiamo proseguire su questa strada, ottimizzando tempi e risultati nel miglior modo possibile”.

Notizie dall’infermeria: “Abbiamo ancora avuto qualche problema fisico in settimana che non ha permesso di allenarci al massimo. Giuri sta riprendendo gradualmente il lavoro giornaliero ma non ha ancora disputato un 5 contro 5. Spero per domenica di avere tutti a disposizione e per il breve-medio termine sono convito che i giocatori finora meno utilizzati come lo stesso Giuri o Donzelli e Cardillo possano darci un apporto decisamente più incisivo”.

Prossimo avversario, la Pallacanestro Cantù: “È una squadra di grande talento che utilizza molto le proprie individualità sfruttandole al meglio. Hanno il potenziale offensivo leader del torneo e amano molto correre per sprigionarlo a campo aperto. Dovremo perciò con umiltà pensare a difendere bene e scegliere oculatamente le letture opportune durante l’arco dei 40 minuti. Ci aspetta un match di grande diligenza, la classica prova di maturità cestistica in cui sarà necessario uno sforzo estremamente importante da parte di tutti noi. Sarà una partita molto difficile ma sono sicuro che arriveremo alla palla a dure preparati dal punto di vista mentale e tecnico consci che il raggiungimento della vittoria avrebbe un valore importantissimo”.



