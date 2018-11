Sul tema “Vocazioni e innovazione: le vie per uno sviluppo concreto” è convocato il Consiglio Generale Cisl Taranto Brindisi per lunedì 12 novembre p.v. alle ore 9.30 precise, presso l’Auditorium delle Cantine due Palme, in via San Marco, n. 130 a Cellino San Marco (Br).

“Ragioneremo sul contesto storico generale le cui complessità diffuse sollecitano tutti ad esercitare un di più di responsabilità per il rilancio di quei valori che possono e devono costituire i fondamentali per una corretta convivenza civile e sociale delle nostre comunità e, più in generale, dei popoli e delle nazioni – dichiara il Segretario Generale territoriale Antonio Castellucci – e faremo il punto sulla vertenzialità in atto a livello territoriale, rilanciando lo strumento del dialogo sociale come fondamento di nuova interlocuzione con il Governo, per lo sviluppo e l’occupazione aggiuntiva, per la conferma a Taranto del Contratto istituzionale per lo sviluppo e per l’insediamento di un Tavolo interistituzionale per Brindisi.”

Ai lavori, che saranno introdotti dalla relazione di Antonio Castellucci, parteciperanno anche Daniela Fumarola, Segretario Generale Cisl Puglia e Luigi Sbarra, Segretario Generale Aggiunto Cisl nazionale, che concluderà il dibattito.