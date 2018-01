Un nuovo importante collegamento arricchisce l’offerta degli Aeroporti pugliesi. Da domenica 24 giugno infatti ci sarà un volo diretto con la capitale russa.

I collegamenti saranno assicurati da Siberia Airlines (S7), la principale compagnia aerea russa nel mercato interno ed attualmente la seconda a livello internazionale dopo Aeroflot.

Si volerà con i Boeing 737 da 168 posti e si raggiungerà l’Hub di Mosca Domodedovoin in poco meno di quattro ore. “Si tratta di un collegamento strategico per attrarre nuovi turisti e nuovi investimenti in Puglia”, spiega Pierangelo Argentieri, presidente di Federalberghi Brindisi e vice presidente regionale della stessa associazione di categoria che poi aggiunge, “Quello russo è un mercato che sta diventando sempre più importante per il turismo del nostro territorio ma anche per le imprese italiane che hanno rapporti internazionali”. Siberia Airlines opera voli regolari in Italia dal 2012 cercando di rafforzare proprio i legami turistici, commerciali e culturali tra l’Italia e la Russia.

COMUNICATO STAMPA FEDERALBERGHI BRINDISI