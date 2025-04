Il Santa Spazio Culturale si prepara ad accogliere un evento straordinario che celebra la musica, la condivisione e la libertà: “25 Aprile in Festa”. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti delle sonorità afrobeat, funk e soul, che vedrà esibirsi artisti di grande spessore, in un’atmosfera unica e suggestiva nel cuore del centro storico di Brindisi.

Un viaggio musicale tra sonorità coinvolgenti e vibrazioni internazionali

La serata prenderà il via alle ore 19:00 con il djset di Naif, DJ e producer pugliese molto attivo sulla scena locale e con numerose collaborazioni e pubblicazioni all’attivo. Le sue selezioni musicali, che spaziano tra afrobeat, funk, soul, hip-hop e jazz, creeranno un’atmosfera vibrante e coinvolgente, perfetta per aprire le danze di questa speciale celebrazione.

Alle ore 21:00, il pubblico avrà l’opportunità di assistere a un concerto esclusivo: direttamente da Berlino, la Secret Band salirà sul palco per una performance speciale dedicata agli spettatori del Santa. Con un background ricco di collaborazioni e pubblicazioni, la band promette un’esperienza sonora unica e avvolgente, un viaggio tra suoni contemporanei e influenze internazionali.

Il momento clou della serata sarà alle ore 22:00, quando il palco sarà tutto per i Muriki Afrobeat Live, un gruppo musicale che fonde funk e afrobeat con una forte connotazione mediterranea. La loro energia travolgente e il loro sound esplosivo trasporteranno il pubblico in un’esperienza musicale unica. La band ha pubblicato nel 2021 il loro primo EP omonimo con il contributo di Puglia Sounds*, per l’etichetta RedGoldGreen di Roma, e ha partecipato nello stesso anno al Medimex di Taranto, esibendosi in numerosi festival e rassegne del centro-sud Italia. Attualmente, i Muriki sono in studio per la produzione del loro secondo album di inediti, e questo concerto rappresenterà un’occasione perfetta per ascoltare in anteprima alcuni dei loro nuovi brani.

A chiudere la serata sarà nuovamente Naif in consolle, che accompagnerà il pubblico fino a tarda notte con un djset che mixa sapientemente le sonorità più coinvolgenti della scena internazionale, garantendo un finale di evento all’insegna del ritmo e del divertimento.

Food & Drink a cura della Caffetteria Letteraria Nervegna

Ad arricchire l’esperienza della serata ci sarà la presenza di *Ottavio della Caffetteria Letteraria Nervegna*, che delizierà il pubblico con una selezione di *drink e proposte gastronomiche* curate per l’occasione. Un’occasione perfetta per godere di buona musica accompagnata da ottimo cibo e bevande.

Un evento imperdibile nel cuore di Brindisi

L’evento si svolgerà nel Cortile interno del Santa Spazio Culturale, presso l*Ex Convento di Santa Chiara, Brindisi (Via S. Chiara, 2, nei pressi del Duomo), un luogo suggestivo che ben si presta ad accogliere un evento di questa portata. L’atmosfera unica del complesso storico, unita alla qualità della proposta musicale, renderanno questa serata un appuntamento indimenticabile per il pubblico brindisino e per tutti gli appassionati di musica dal vivo.

🎟️ Ingresso con contributo di €3,00 – Prenotazioni disponibili su Eventbrite:

👉 https://www.eventbrite.it/e/25-aprile-in-festa-al-santa-spazio-culturale-tickets-1309763059569?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=ebdsshcopyurl

Una rete di collaborazioni per un grande evento

“25 Aprile in Festa” è un evento promosso da Santa Spazio Culturale, in collaborazione con Yehajasi Brindisi APS, Casa delle Arti e Animax Studio Digital, realtà che operano attivamente nella valorizzazione culturale e artistica del territorio brindisino.

L’evento è reso possibile anche grazie al supporto di FondoCasa e Weunit, che hanno creduto in questa iniziativa e contribuito alla sua realizzazione.

Yeahjasi Brindisi A.P.S.

Circolo ARCI