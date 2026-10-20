Domenica 25 ottobre, alle 16.30, lo SNIM, presso il Porticciolo Turistico di Brindisi, ospiterà la presentazione di Memento Mori – Il diario di Roger de Flor, romanzo storico di Cosimo “Mino” Donativo dedicato a Ruggero da Brindisi.

L’incontro sarà un’occasione per parlare della città, del suo mare e del ruolo che Brindisi ha avuto nella storia e nell’economia del Mediterraneo. Al centro, la vicenda di Roger de Flor, figura avventurosa e controversa, raccontata attraverso un diario immaginario che intreccia storia, tradizione e invenzione narrativa.

Dalle rive di Brindisi alle corti d’Oriente

Un uomo, un mare, una leggenda: il romanzo segue il viaggio di Roger de Flor attraverso il Mediterraneo, dalle rive di Brindisi alle corti d’Oriente.

Prima di diventare corsaro, templare, ammiraglio e megaduca, Ruggero è un bambino che cerca suo padre nei racconti degli altri. La sua formazione passa per l’esperienza del mare, la disciplina del Tempio e la ferita di un’appartenenza incerta. Il suo percorso lo conduce ad Acri e Cipro, lungo le coste della Spagna, a Marsiglia, in Sicilia e infine in Oriente.

Nel diario immaginario del protagonista prende forma la storia di un condottiero diviso tra fedeltà e libertà, patria e lontananza, storia e leggenda. La Compagnia Catalana, le battaglie, il potere e il tradimento segnano le tappe di una grande vicenda mediterranea, che culmina ad Adrianopoli: il corpo muore, ma il nome continua a viaggiare.

«Da ragazzo, nel vento di Brindisi, imparai che il mare non appartiene a chi lo guarda, ma a chi sa leggerne il respiro.»

Una voce tra storia e memoria

Il volume nasce da una ricerca personale e dal profondo legame dell’autore con Brindisi e con la figura di Ruggero Flores. Le pagine si muovono con trasparenza tra storia, tradizione e immaginazione, invitando il lettore a entrare nello spazio in cui la memoria diventa racconto.

La presentazione sarà dunque anche un’occasione per riscoprire il legame tra la città e il Mediterraneo, seguendo le tracce di un personaggio la cui vicenda continua ad alimentare storie e leggende.