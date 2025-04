Il Comune di Fasano comunica l’apertura del termine per la presentazione delle istanze per la formazione della nuova graduatoria degli aventi diritto alle abitazioni di edilizia residenziale pubblica.

Sarà possibile presentare istanza solo in modalità online a partire dal 10 aprile 2025 e fino al 31 maggio 2025 ore 23.59 accedendo da apposito FORM raggiungibile dal link https://servizi-fasano.nuvolapalitalsoft.it/

Non sono consentite altre modalità di trasmissione. Eventuali domande di partecipazione che dovessero pervenire con modalità diverse dalla procedura online dedicata non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione per l’inserimento in graduatoria.

Per facilitare l’accesso e l’uso della piattaforma digitale, i cittadini interessati possono coinvolgere i CAF e le OOSS con apposito atto di delega.

Inoltre, possono fornire supporto anche i punti di facilitazione digitale con personale qualificato che sarà a disposizione per assistere tutti coloro che non dispongono di dispositivi connessi o che necessitano di indicazioni nell’utilizzo degli strumenti online.

Si ricorda l’utenza che nel territorio Comunale sono presenti n.3 punti di facilitazione digitale:

• PALAZZO DELL’OROLOGIO, Piazza Ciaia (Giorni e orari di apertura: martedì e giovedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30);

• PRESIDIO TERRITORIALE ASSISTENZIALE (PTA) DI FASANO – Via Nazionale dei Trulli (Giorni e orari di apertura: lunedì e mercoledì dalle ore 8:30 alle ore 12:30);

• UFFICIO DELEGAZIONE ANAGRAFE COMUNALE – PEZZE DI GRECO- Corso Nazionale (Giorni e orari di apertura: venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30);

I requisiti di accesso e la documentazione da allegare sono specificatamente indicati nel bando.

Fasano, mercoledì 2 aprile 2025

Giovanni Mastro

Ufficio Stampa

Città di Fasano