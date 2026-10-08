I medici brindisini scrivono al Direttore Generale della ASL per intitolare l’Ematologia del Perrino al dottor Giovanni Quarta

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Brindisi ha inviato una lettera al Direttore Generale della ASL Brindisi, Stefano Rossi, chiedendo che l’Unità Operativa di Ematologia dell’Ospedale Perrino venga intitolata alla memoria del Dott. Giovanni Quarta, figura di riferimento della sanità brindisina e fondatore del reparto.

Nella lettera, firmata dal presidente dell’Ordine, Arturo Antonio Oliva, vengono ricordati il contributo professionale, l’impegno umano e il ruolo determinante svolto dal Dott. Giovanni Quarta nello sviluppo dell’ematologia nella provincia di Brindisi e promotore di importanti innovazioni assistenziali che hanno consentito ai pazienti della provincia di accedere a cure specialistiche senza doversi spostare fuori regione.

L’iniziativa intende rendere omaggio a un medico che ha dedicato la propria vita alla cura, alla ricerca e alla crescita della sanità del territorio, lasciando un’eredità professionale e umana destinata a durare nel tempo.

Ufficio Stampa

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri

Provincia di Brindisi