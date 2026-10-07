Nota del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Antonio Scianaro.

“Esprimo apprezzamento e ringrazio la Direzione Strategica dell’ASL Brindisi, il Presidente Antonio Decaro e l’assessore regionale alla Sanità Donato Pentassuglia, per la tempestiva adozione del provvedimento con il quale è stata affrontata la grave situazione determinatasi in relazione al mancato pagamento delle prestazioni rese nell’ambito del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata. L’adozione dell’atto consente di scongiurare, in tempi rapidi, il rischio di interruzione di un servizio essenziale e di ridurre le gravi ricadute che la situazione avrebbe potuto determinare sul pagamento degli stipendi agli operatori impegnati quotidianamente nell’assistenza domiciliare.

Il servizio ADI rappresenta un presidio fondamentale a garanzia dei ‘Livelli Essenziali di Assistenza’, assicurando con efficienza, professionalità e continuità la presa in carico dei pazienti fragili, anziani, non autosufficienti e affetti da patologie, su tutto il territorio dell’ASL Brindisi. L’intervento adottato costituisce una risposta importante all’emergenza creatasi. È tuttavia auspicabile che, superata la fase contingente, si proceda a definire in maniera puntuale, stabile e definitiva le modalità amministrative, finanziarie e organizzative per la gestione del servizio, così da garantire un servizio essenziale e la continuità assistenziale in favore dei pazienti di tutto il territorio dell’ASL Brindisi. Confidando nella prosecuzione del confronto istituzionale, auspico che vengano individuate soluzioni strutturali e definitive, capaci di assicurare nel tempo la piena funzionalità e la prosecuzione del servizio ADI, nell’interesse dei pazienti, delle loro famiglie e degli operatori sanitari e assistenziali”./comunicato