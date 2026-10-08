La memoria rappresenta una parte fondamentale della nostra identità, custodisce i ricordi, le relazioni e le esperienze che accompagnano ogni fase della vita. Prendersene cura significa prestare attenzione anche ai piccoli cambiamenti che, soprattutto con l’avanzare dell’età, possono suscitare preoccupazione nelle persone e nei loro familiari.

Con questo spirito, martedì 13 ottobre 2026, dalle ore 10.00 alle ore 17.00, il Centro Diurno per Demenze Casa Gaia di Brindisi, situato in piazza Curtatone 5, angolo piazza Sapri, promuove un Open Day aperto alla cittadinanza, con una particolare attenzione alla possibilità di effettuare check-up gratuiti della memoria e dei disturbi cognitivi. Per prenotare il check-up gratuito è necessario contattare il numero 0831 1481115.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di sensibilizzazione legato alla XXXIII Giornata Mondiale dell’Alzheimer, celebrata il 21 settembre scorso, e intende richiamare l’attenzione su una delle principali sfide sanitarie e sociali del nostro tempo: la tutela della salute cognitiva e il sostegno alle persone che convivono con una forma di demenza.

Il momento centrale della giornata sarà rappresentato dai check-up gratuiti, un’opportunità rivolta a quanti desiderano approfondire lo stato delle proprie capacità cognitive o avvertono difficoltà legate alla memoria, all’attenzione e ad altre funzioni cognitive.

Si tratta di un’importante occasione di sensibilizzazione e di primo orientamento, perché riconoscere tempestivamente eventuali segnali di difficoltà può favorire un percorso di approfondimento clinico e una presa in carico appropriata. L’Open Day consentirà, inoltre, di conoscere da vicino il Centro Casa Gaia, le attività riabilitative proposte e gli ambienti destinati all’accoglienza degli ospiti. Un’occasione per avvicinare la struttura alla comunità, offrendo alle famiglie informazioni e strumenti utili per comprendere meglio le problematiche legate al deterioramento cognitivo.

La Giornata Mondiale dell’Alzheimer rappresenta ogni anno un invito a riflettere non soltanto sulla malattia, ma anche sulle sue conseguenze umane e sociali. Dietro ogni diagnosi ci sono persone, storie, affetti e famiglie che affrontano quotidianamente cambiamenti complessi, spesso accompagnati da difficoltà emotive e organizzative.

In questo contesto, i centri diurni rappresentano una risorsa importante per il territorio, contribuendo a mantenere e stimolare le capacità residue degli ospiti, a favorire la socializzazione e a sostenere le famiglie nella gestione quotidiana della malattia. L’evento ha ottenuto il patrocinio gratuito del Comune di Brindisi, che ha condiviso gli obiettivi dell’iniziativa, riconoscendone il valore in termini di sensibilizzazione, attenzione alla salute e promozione del benessere della comunità. La partecipazione all’Open Day è aperta alla cittadinanza.