Domenica 11 ottobre 2026, alle 18, il regista Paolo Strippoli e l’attrice Jasmine Trinca incontreranno il pubblico in sala in occasione della proiezione di L’Estranea.

Il film, presentato all’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, arriverà nelle sale italiane l’8 ottobre, distribuito da 01 Distribution. Nel cast, accanto a Trinca, ci sono Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini, Valeria Bruni Tedeschi e Mariandrea Cesari.

L’Estranea è stato scelto per rappresentare l’Italia nella selezione per l’International Feature Film Award alla 99ª edizione degli Academy Awards. La designazione è stata annunciata il 23 settembre dal Comitato di Selezione istituito dall’ANICA su incarico dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Il film è stato scelto tra 21 titoli italiani.

Nella motivazione, il Comitato ha descritto l’opera come «un film nuovo, di genere, di un giovane autore, che ha da poco iniziato il suo percorso ed è stato apprezzato dal pubblico e dalla critica nazionale e internazionale».

La pellicola proseguirà ora il percorso di selezione dell’Academy: la shortlist dei 15 film internazionali sarà annunciata il 15 dicembre 2026, mentre le nomination saranno rese note il 21 gennaio 2027. La cerimonia degli Oscar si terrà a Los Angeles il 14 marzo 2027.

L’Estranea è una produzione Propaganda Italia, Dinamo Film, Kazak Productions e Tarantula.