Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nella Provincia di Brindisi.
I lavori riguardano l’installazione di nuove opere acquedottistiche.
Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica nei seguenti comuni:
– il 30 settembre 2025 a Oria in Via Tripoli, Via Asmara, Vico Bengasi, Vico Tripoli, Via Mogadiscio, Via Martiri della Libertà e Via Unità d’Italia.
La sospensione avrà la durata di 6 ore, a partire dalle ore 10:00 con ripristino alle ore 16:00.
– il 1° ottobre 2025 a Cisternino, in Via Monte la Croce. La sospensione avrà la durata di 4 ore, a partire dalle ore 14:00 con ripristino alle ore 18:00.
Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.
Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.
Per informazioni:
numero verde 800.735.735
www.aqp.it (sezione “Che acqua fa? Lavori sulla rete”)
X, account @AcquedottoP
Acquedotto Pugliese, inoltre, offre ai cittadini la possibilità di ricevere direttamente e gratuitamente, in tempo reale, al proprio indirizzo di posta elettronica, le informazioni relative alle sospensioni del servizio, aderendo al servizio di newsletter “myaqpaggiorna”.
