“Armonie Intrecciate” prosegue sull’onda del successo: il 10 ottobre torna l’appuntamento al Santa Spazio Culturale con l’ensemble DameIncanto

La serata, sostenuta dal Consiglio Regionale della Puglia per il Progetto ACA 2026, esplorerà le “Arie da Camera Italiane” con un focus d’eccezione a cura del Prof. Paolo Legrottaglie.

Sulla scia dell’eccellente riscontro e dell’ampia partecipazione di pubblico registrata nei primi appuntamenti, prosegue con grande entusiasmo “Armonie Intrecciate 2026”, la stagione concertistica promossa dall’Associazione Musicale Culturale “Le Voci dell’Arte” – APS con la direzione artistica del M° Roberto De Leonardis.

Sabato 10 ottobre, alle ore 20:30, il suggestivo Santa Spazio Culturale (Ex Convento di Santa Chiara) ospiterà il tanto atteso concerto dell’ensemble DameIncanto. L’evento rappresenta il secondo e ultimo appuntamento inserito all’interno del Progetto ACA 2026, patrocinato e sostenuto con il contributo del Consiglio Regionale della Puglia.

La serata sarà impreziosita da un importante momento di riflessione e approfondimento culturale. Ad aprire l’appuntamento sarà infatti un focus a cura del Prof. Paolo Legrottaglie intitolato: “L’identità culturale europea, la valorizzazione del patrimonio musicale italiano e la forza dell’espressione femminile”.

A seguire, il palcoscenico accoglierà le componenti dell’acclamato ensemble DameIncanto, una formazione interamente al femminile composta da note concertiste e docenti di spicco del panorama musicale italiano e internazionale: i soprani Chiara Vyssia Ursino e Melita Lamicela, il mezzosoprano Antonella Arena e la pianista Annamaria Calì.

Il programma della serata, intitolato “Arie da Camera Italiane”, offrirà al pubblico un raffinato viaggio musicale tra i capolavori della romanza e della canzone d’autore. L’itinerario spazierà dalle celebri arie da camera di Vincenzo Bellini (Vaga luna, Dolente immagine di Fille mia) e Gaetano Donizetti (Me voglio fa’ na casa), fino alle immortali melodie di Francesco Paolo Tosti (Non t’amo più, ‘A Vucchella, Marechiare), Giuseppe Verdi (Stornello), Gioacchino Rossini (La Danza) e ad altri celebri brani della tradizione napoletana e italiana.

Un evento imperdibile che corona con successo la sinergia tra l’Associazione e le istituzioni regionali, in attesa dei successivi appuntamenti autunnali che continueranno ad animare il cartellone di “Armonie Intrecciate” fino a dicembre.

Dettagli dell’evento e info pratiche:

Data e Ora: Sabato 10 ottobre 2026, ore 20:30

Luogo: Santa Spazio Culturale (Ex Convento di Santa Chiara), Brindisi

Ingresso: Libero, con contribuzione volontaria

Sito web: www.levocidellarte.it

Info e Prenotazioni: Tel. / WhatsApp +39 329 68 29 822

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I Partner della Stagione

Patrocinio delle istituzioni: Regione Puglia, Consiglio Regionale della Puglia, Città di Brindisi, Provincia di Brindisi.

(Le serate del 28 settembre e 10 ottobre sono realizzate con il contributo del Consiglio Regionale della Puglia).

Con la partecipazione di: Museo Archeologico Ribezzo, Polo Biblio Museale di Brindisi.

In Collaborazione con: Santa Spazio Culturale, Biblioteca del Vicolo, Case di Quartiere.

Con il contributo di: Camera di Commercio Brindisi-Taranto, BCC Terra D’Otranto, BCC Ostuni, BPPB.

Ringraziamento speciale a: Cantine Risveglio, Granarte Apulian Bakery, Studio Tecnico Geometra Arcangelo Alfarano.

Comunicazione e grafica a cura di AnimaxStudio Digital di Francesco Mauro.