Ore movimentate al quartiere Paradiso di Brindisi, dove in via Giovanni Prati diverse automobili sono state ritrovate senza le ruote nella pubblica via. Un episodio che presenta i contorni di un possibile atto vandalico e sul quale si cerca ora di fare chiarezza.

Come documenta la fotografia, i veicoli sono parcheggiati lungo la strada e poggiano su supporti di fortuna, dopo la rimozione delle ruote. Una scena che lascia ipotizzare un intervento deliberato e che pone interrogativi sulle modalità e sulle circostanze in cui si è verificato l’accaduto.

Al momento, tuttavia, non è chiaro se si sia trattato di un furto vero e proprio, oppure se queste siano state tagliate e successivamente rimosse per essere sottoposte a riparazione. Un aspetto che dovrà essere chiarito per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Resta da accertare anche la provenienza delle automobili: bisognerà capire se appartengano a privati cittadini oppure se facciano parte di un gruppo di veicoli destinati al noleggio. Un elemento che potrebbe contribuire a fare luce sulla vicenda.

Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli né indicazioni certe sugli eventuali responsabili. Gli accertamenti potranno chiarire la dinamica dei fatti e stabilire se si sia trattato di un episodio isolato o di un’azione mirata.