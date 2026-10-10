October 10, 2026
Ott 10, 2026    Posted by    news

Ore movimentate al quartiere Paradiso di Brindisi, dove in via Giovanni Prati diverse automobili sono state ritrovate senza le ruote nella pubblica via. Un episodio che presenta i contorni di un possibile atto vandalico e sul quale si cerca ora di fare chiarezza.

Come documenta la fotografia, i veicoli sono parcheggiati lungo la strada e poggiano su supporti di fortuna, dopo la rimozione delle ruote. Una scena che lascia ipotizzare un intervento deliberato e che pone interrogativi sulle modalità e sulle circostanze in cui si è verificato l’accaduto.

Al momento, tuttavia, non è chiaro se si sia trattato di un furto vero e proprio, oppure se queste siano state tagliate e successivamente rimosse per essere sottoposte a riparazione. Un aspetto che dovrà essere chiarito per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Resta da accertare anche la provenienza delle automobili: bisognerà capire se appartengano a privati cittadini oppure se facciano parte di un gruppo di veicoli destinati al noleggio. Un elemento che potrebbe contribuire a fare luce sulla vicenda.

Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli né indicazioni certe sugli eventuali responsabili. Gli accertamenti potranno chiarire la dinamica dei fatti e stabilire se si sia trattato di un episodio isolato o di un’azione mirata.

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