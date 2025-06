Con l’avvento della stagione estiva, è quanto mai essenziale ricordare che il sangue è una necessità quotidiana negli ospedali e che la sua disponibilità dipende completamente dalla generosità e dal senso civico dei donatori e delle donatrici.

Anche quest’anno, con l’avvio dell’Estate Ragazzi 2025 organizzata dall’Oratorio dei Salesiani di Brindisi, terremo una Raccolta Straordinaria di Sangue: vi invitiamo, pertanto, Sabato 21 Giugno, presso l’Oratorio Salesiano (Via Appia, 195) della Parrocchia “Sacro Cuore di Gesù”, dalle ore 17:30 alle ore 21:30 (ultimo emocromo).

LE CONDIZIONI NECESSARIE PER DONARE

Per donare occorre essere in buona salute, pesare più di 50 chili, non aver assunto farmaci (antinfiammatori negli ultimi 5 giorni, antibiotici e antistaminici negli ultimi 15), non aver fatto piercing e tatuaggi né aver subito interventi chirurgici negli ultimi 4 mesi. E’ necessario avere uno stile di vita corretto.

QUANDO E’ POSSIBILE DONARE

Sabato 21 giugno, dalle 17.30 alle 21.30

ATTENZIONE: prima di donare è consigliabile fare un pranzo leggero (un primo, un secondo, un frutto, un caffè), escludendo alimenti contenenti latte e suoi derivati, fritture, dolci con creme, alcolici e superalcolici. Nel giorno precedente alla donazione si consiglia di bere molta acqua.

I NOSTRI APPELLI

Aiutiamo chi ha bisogno in questo periodo così drammatico!

Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo.

Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PER DONARE

AVIS Comunale di Brindisi

Telefono: 3755282712 – 0831523232

Mail: brindisi.comunale@avis.it

Messaggio privato alla pagina Facebook: Avis Comunale di Brindisi ODV

Direct su Instagram: aviscomunalebrindisi

Ufficio stampa Avis Comunale di Brindisi OdV