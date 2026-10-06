Biblioteca Giovanni XXIII, laboratori di lettura accessibile

Dal 13 al 15 ottobre tre incontri pilota per bambini e ragazzi con fumetto, gioco e CAA. Il 26

ottobre il percorso prosegue a Casa Serena.

La Biblioteca Comunale “Giovanni XXIII” apre a scuole, docenti, educatori e famiglie con tre laboratori pilota dedicati alla lettura accessibile, alla narrazione e allo storytelling. Gli incontri fanno parte del progetto “Le origini di San Vito dei Normanni: la storia prende vita tra fumetto e gioco multisensoriale”, promosso dal Comune di San Vito dei Normanni e dal Centro per il libro e la lettura nell’ambito di Lettura per tutti 2024.

La sperimentazione mette a disposizione modi diversi di leggere e conoscere il territorio. I partecipanti proveranno fumetto, gioco, contenuti digitali e attività di Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA). Le loro osservazioni contribuiranno a migliorare i materiali prima del rilascio definitivo e a definire un modello riutilizzabile in altre biblioteche e scuole.

Durante i laboratori saranno disponibili tessere tattili in rilievo dedicate ai principali monumenti di San Vito dei Normanni, con indicazioni in Braille e QR code. Inquadrando i codici si potranno attivare audioguide e un assistente vocale. In Biblioteca sarà inoltre allestita un’area con touchscreen accessibile per consultare i contenuti e partecipare alle attività attraverso diverse modalità di interazione, anche in presenza di disabilità o specifiche esigenze di accessibilità.

I tre appuntamenti si terranno il 13, 14 e 15 ottobre, dalle 17.00 alle 18.30, nella sede della Biblioteca in via Mazzini 2, con attività differenziate per fascia d’età. Il percorso per i ragazzi dai 14 anni proseguirà il 26 ottobre a Casa Serena con interviste agli ospiti sui ricordi d’infanzia, nell’ambito di un laboratorio di giornalismo e storytelling della memoria.

La partecipazione è gratuita, con un massimo di 20 partecipanti per laboratorio. Le prenotazioni si chiudono il 9 ottobre.

Durante gli incontri potranno essere realizzate fotografie e riprese video per uno spot promozionale delle iniziative: per l’utilizzo delle immagini sarà richiesta una specifica liberatoria, sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale nel caso dei minorenni.

CALENDARIO E INFORMAZIONI

Martedì 13 ottobre

17.00–18.30

5–10 anni Giocando con San Vito: gioco dell’oca sulla storia e sui monumenti del territorio. Comunicare con i simboli: lettura e scrittura in CAA.

Mercoledì 14 ottobre

17.00–18.30

11–13 anni Giocando con San Vito: percorso multimediale a quiz. Il Codice del Tempo: fumetto sulle origini di San Vito. Comunicare con i simboli: lettura e scrittura in CAA.

Giovedì 15 ottobre

17.00–18.30

Da 14 anni Minicorso di giornalismo e storytelling: le basi della comunicazione, la regola delle 5 W e la struttura di un articolo.

Lunedì 26 ottobre

17.00–18.30

Casa Serena Storytelling della memoria: interviste agli ospiti di Casa Serena sui ricordi d’infanzia.

PRENOTAZIONI ENTRO IL 9 OTTOBRE

Biblioteca Comunale “Giovanni XXIII” · via Mazzini 2, San Vito dei Normanni

Tel. 0831 951368 · bibliotecacomunale@comune.sanvitodeinormanni.br.it

ufficiocultura@comune.sanvitodeinormanni.br.it