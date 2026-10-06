È stata protocollata in data odierna un’interrogazione a risposta scritta e orale, indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco di Brindisi e all’Assessore ai Lavori Pubblici, riguardante lo stato di avanzamento dei cantieri PNRR, l’allineamento della piattaforma ReGiS, i cronoprogrammi e la gestione del rischio definanziamento.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta un’opportunità irripetibile per il rilancio infrastrutturale, sociale, culturale ed economico della Città di Brindisi. Trattandosi di fondi europei e nazionali soggetti a vincoli stringenti (milestone e target), il rispetto dei termini è fondamentale: il mancato rispetto delle scadenze comporta infatti il definanziamento delle opere, con grave danno economico, patrimoniale ed erariale per l’Ente.

Con questo atto i proponenti richiedono la massima trasparenza sullo stato di avanzamento fisico e finanziario delle opere. Oltre all’avanzamento dei lavori, è essenziale verificare il costante e tempestivo allineamento della piattaforma ReGiS, requisito contabile indispensabile per l’effettivo trasferimento delle risorse da parte dei Ministeri titolari.

Attraverso l’interrogazione presentata, si chiede al Sindaco e alla Giunta:

– Lo stato di avanzamento fisico di ogni singolo cantiere PNRR attivo o programmato a Brindisi e il regolare aggiornamento dei dati sulla piattaforma ReGiS.

– Le percentuali di completamento, il valore dei SAL (Stato Avanzamento Lavori) approvati e liquidati, e le lavorazioni residue con dettaglio del cronoprogramma per ciascun intervento.

– L’individuazione dei cantieri con scostamenti rispetto ai tempi previsti e i relativi piani di rientro per garantire la rendicontazione entro la scadenza.

– Le attività di verifica e controllo espletate sui cantieri già conclusi.

– Le eventuali azioni correttive che l’Amministrazione intende attivare nei confronti delle imprese appaltatrici in ritardo per scongiurare la perdita dei contributi.

I sottoscrittori hanno richiesto contestualmente l’inserimento dell’interrogazione all’ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile e la risposta scritta nei termini previsti dal Regolamento.

I Consiglieri Comunali Proponenti:

Diego Rachiero (ATTIVA BRINDISI)

Riccardo Rossi (AVS)

Roberto Fusco (Movimento 5 Stelle)

Roberto Quarta (Gruppo Misto)