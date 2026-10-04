Cesare Mevoli ha ricevuto l’incarico di coordinatore comunale di Brindisi di Futuro Nazionale.

Mevoli, che ricopre anche il ruolo di capogruppo consiliare in Comune, ha ringraziato per la fiducia l’onorevole Roberto Vannacci, il coordinatore nazionale Massimiliano Simoni e il coordinatore regionale Rossano Sasso.

«La loro stima e il loro sostegno rappresentano per me un motivo di grande orgoglio e un’ulteriore spinta a dare il massimo per la nostra comunità», ha dichiarato Mevoli, che si è detto pronto a proseguire il lavoro con «forza, carica e determinazione».

Nel nuovo incarico, Mevoli dichiara di voler rafforzare la presenza del partito sul territorio e collaborare con gli organismi provinciali, regionali e nazionali. L’obiettivo, afferma, è costruire «un partito forte, coerente e vicino alle esigenze reali dei cittadini», capace di rappresentare le istanze del territorio.