Martedì 6 ottobre alle 17.30, al Mediaporto – Biblioteca di Brindisi, in viale Commenda 1, sarà proiettato Proteggere i campi, il secondo documentario dell’associazione Tarantula Rubra, dedicato al campo profughi palestinese di Deisheh, vicino a Betlemme. Al termine è previsto un dibattito.

Il documentario racconta gli incontri e le attività svolte nei mesi scorsi con bambini e donne palestinesi, nelle abitazioni e nelle strutture scolastiche esposte al rischio di demolizione. Il filmato raccoglie anche le testimonianze delle famiglie colpite dal lutto e la vita quotidiana nel campo.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di solidarietà tra comunità italiane e palestinesi. Tarantula Rubra riferisce che, con il contributo di Mimmo Lucano, è stato avviato un gemellaggio tra il Comune di Riace e il campo di Deisheh; anche due Comuni del Salento avrebbero manifestato la disponibilità a partecipare a iniziative analoghe.

Dopo la proiezione, l’autrice e regista presenterà il lavoro realizzato e i progetti futuri. L’incontro sarà moderato da Antonio Camuso, presidente dell’Archivio Storico Benedetto Petrone APS, partner del progetto.

Gli organizzatori ringraziano il Polo biblio-museale di Brindisi e il personale del Mediaporto per la collaborazione, insieme alle associazioni e ai cittadini che hanno aderito all’evento.