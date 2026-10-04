Il Brindisi FC trova la seconda vittoria consecutiva e lo fa con una prestazione convincente, superando per 3-0 il Real Aversa 1925 al termine di una gara ben interpretata dalla squadra di Roberto Taurino.

Gli ospiti si dimostrano avversario organizzato e per buona parte del primo tempo riescono a tenere in equilibrio la partita. Il Brindisi, però, prende progressivamente campo e costruisce alcune occasioni interessanti. All’11’ è Barbero ad avere la prima grande opportunità: servito da un cross di Gori, da ottima posizione non riesce a trovare lo specchio della porta. Al 17’ ancora Barbero recupera palla e si presenta davanti a Yimga, ma viene rimontato al momento della conclusione, con il portiere ospite che riesce comunque a neutralizzare il tiro.

Il Real Aversa prova a rispondere soprattutto con conclusioni dalla distanza. Della Pietra cerca di creare pericoli sulla destra, mentre Hernandez e Vono tentano la soluzione da fuori senza però impensierire seriamente Giardino.

Quando il primo tempo sembra destinato a chiudersi sullo 0-0 arriva la svolta. Nel primo minuto di recupero Ganfornina serve Alboni, che dalla destra converge e mette la palla al centro. Forte, nel tentativo di liberare l’area, devia il pallone nella propria porta. Un’autorete che permette al Brindisi di andare negli spogliatoi avanti 1-0.

La ripresa comincia nel modo migliore possibile per i biancazzurri. Dopo appena tre minuti Alboni parte sulla destra, entra in area e viene atterrato da Solaro. L’arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta Sosa, che spiazza Yimga e firma il raddoppio.

Il Real Aversa accusa il colpo e al 18′ rimane anche in dieci uomini per l’espulsione di Hernandez, mandato anzitempo negli spogliatoi per doppia ammonizione.

Il Brindisi continua a cercare il terzo gol. Al 23′ Ganfornina raccoglie una respinta del portiere e mette al centro per Sanchez, che da posizione favorevole non riesce a trovare la porta. Poco dopo è Carretta, entrato nella ripresa, ad avere una buona occasione a tu per tu con il portiere, ma il tentativo di pallonetto è troppo debole.

Il tris, però, è soltanto rimandato. Al 41′ della ripresa Carretta parte in velocità, vince un contrasto e si presenta davanti alla porta, trovando la rete del definitivo 3-0.

Dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio. Il Brindisi conquista così la seconda vittoria consecutiva, dando continuità al risultato precedente e soprattutto confermando segnali incoraggianti sul piano della prestazione.

Una vittoria che fa morale e permette alla squadra di Taurino di guardare con fiducia al prossimo impegno, una trasferta tutt’altro che semplice sul campo della Nocerina a Nocera Inferiore. Per il Real Aversa, invece, una sconfitta pesante nel punteggio, arrivata comunque contro una squadra che ha saputo sfruttare al meglio gli episodi decisivi della gara.

Tabellino:

BRINDISI FC: Giardino, Alboni, De Angelis, Paladini, Benvenga, Gori, Zenelaj (35’ st Calvano), Sanchez (45’ st Donzelli), Ganfornina (30’ st Caputo), Barbero (40’ st Urain), Sosa (19’ st Carretta). A disp.: Barone, Buono, Lobosco, Galvez, Olivieri. All. Taurino

REAL AVERSA 1925: Yimga, Esposito, Della Pietra (19’ st Favetta), Vono (27’ st Kurti), Prezioso, Forte, Hernandez, Faella (19’ st Felleca), Solaro (8’ st Codraro), Addae, Verde (8’ st Masala). A disp.: Corriere, Cambrini, Pecchia, Tarantino. All. Campilongo

ARBITRO: Cornel Pal di Roma 1 (assistenti: Neroni di Ciampino, Valenti di Roma2)

MARCATORI: 47’ pt Forte aut. (B), 3’ st Sosa (B), 41’ st Carretta (B)

NOTE: Espulso al 18’ st Hernandez (RA) per doppia ammonizione. Ammoniti Prezioso, Solaro (RA), Recupero 5’ pt, 4’ st

Serie D – Girone H, 6ª giornata: risultati e classifica

I risultati

Brindisi – Real Aversa 1925 3-0

Fidelis Andria – Real Forio 2014 2-1

Gladiator 1924 – Turris 1-1

Ischia Isolaverde – Ebolitana 1-1

Melfi 1929 – Nocerina 0-1

Palmese 1914 – Nardò 4-2

FBC Gravina – Virtus Francavilla 4-2

Manfredonia Calcio 1932 – Bisceglie 1-0

Martina Calcio 1947 – Francavilla 1-0

Classifica

15 punti: Virtus Francavilla

13 punti: Nocerina

12 punti: Bisceglie, Martina Calcio 1947, Turris

11 punti: FBC Gravina, Manfredonia Calcio 1932

10 punti: Real Aversa 1925

9 punti: Brindisi

8 punti: Ebolitana Calcio 1925

7 punti: Gladiator 1924, Palmese 1914, Real Forio 2014

4 punti: Fidelis Andria, Melfi 1929

3 punti: Francavilla, Nardò (-2)

2 punti: Ischia Isolaverde